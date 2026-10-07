News 7 October 2026

Star Media Election Coverage

Star Media Videos: All videos can be found on YouTube. 

Luverne City Council South Ward Candidate Forum

Rock County Commissioner, District 3, Candidate Forum

Rock County Sheriff Candidate Forum

𝗣𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝗙𝘂𝗻𝗱 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗼𝘁 𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻

Luverne Charter Amendment Forum

Rock County Commissioner, District 2, Candidate Forum

Rock County Commissioner, District 4, Candidate Forum

 

 

 

Polling Place Change

The City of Luverne has an updated polling location beginning with the Primary Election on August 11, 2026.

New Polling Location:
Generations
105 S Estey St
Luverne, MN 56156

Election Day Hours:
7:00 a.m. – 8:00 p.m.

Elections 2026

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Election 2026

 

 
 
The Paper Boyz

 