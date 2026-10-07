Star Media Election Coverage

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Luverne City Council South Ward Candidate Forum
Rock County Commissioner, District 3, Candidate Forum
Rock County Sheriff Candidate Forum
𝗣𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝗙𝘂𝗻𝗱 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗼𝘁 𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻
Luverne Charter Amendment Forum
Rock County Commissioner, District 2, Candidate Forum
Rock County Commissioner, District 4, Candidate Forum
Polling Place Change
The City of Luverne has an updated polling location beginning with the Primary Election on August 11, 2026.
New Polling Location:
Generations
105 S Estey St
Luverne, MN 56156
Election Day Hours:
7:00 a.m. – 8:00 p.m.