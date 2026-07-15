Never underestimate the lasting impact of a handwritten note

Jeane Leslie stopped in last week to deliver some columns she had clipped from the Star Herald through the years.
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Lori Sorenson
Read Lori's Column
On Second Thought
Nicole Ronchetti
Read Nicole's Column
Day By Day
Brenda Winter
Read Brenda's Column
The Northview
Rick Peterson
Read Rick's Column
For What It's Worth
Greg Hoogeveen
Read Greg's Column
Timeout
Wyatt VanSteenberg
Read Wyatt's Column
My Two Cents
Mavis Fodness
Read Mavis' Column
Ruminations