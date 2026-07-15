Opinion Columns 15 July 2026

In my newspaper career, it wasn’t what I knew but who I knew that mattered

My column countdown continues with just one more remaining after this one. I know you’re probably thinking enough already.

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Columnists

Lori Sorenson

Lori Sorenson
Read Lori's Column
On Second Thought

Nicole Ronchetti

Nicole Ronchetti
Read Nicole's Column
Day By Day

Brenda Winter

Brenda Winter
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The Northview

Rick Peterson

Rick Peterson
Read Rick's Column
For What It's Worth

Greg Hoogeveen

Greg Hoogeveen
Read Greg's Column
Timeout

Wyatt VanSteenberg

Wyatt VanSteenberg
Read Wyatt's Column
My Two Cents

Mavis Fodness

Mavis Fodness
Read Mavis' Column
Ruminations

 
 
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