World's largest nutcracker dedicated

Pictured for the ribbon-cutting are (from left) Nicole Henrichs, Suzie Walgrave, Myles Trimble, Jayda Walgrave, Jeremy Walgrave, Keely Walgrave, Vance Walgrave, Russell Forrest, Katie Walgrave, Egypt Forrest, Becky Walgrave, Fox Forrest, Colin Walgrave,
David Ballard, Dave Siebenahler, Betty Mann, Austin Winter, Nancy Walgrave, Tristian White, Carol Wagrave, Francis Fuenffinger, DJ Luethje, Eli Hamberger, Brenda Winter, Colton Schutz, Amanda McDonald, Nick Hegdal and Stephanie Bickerstaff. Lori Sorenson photo.