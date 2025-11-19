Pictured holding the ribbon are (from left) Luverne Mayor Pat Baustian, plant manager Mike Stanley and Agri-Energy co-founder David Kolsrud. In back are (from left) Chamber Director Kenzi Klein, James Vanden Brink, Annie Opitz, Wyatt VanSteenberg, Amber Brockberg, Brian Pfarr, Paul Vandeberg, County Administrator Kyle Oldre, Cris Oeltjenbruns, Matthew Sterrett, Becky Walgrave, Richard Morgan, Michael Blank, Maryln Van Grootheest, Dan Heard, Brittany Fahrenholtz, Ryann Beukema, Dave Vis and Bill Paulsen.
News 19 November 2025

Agri-Energy resumes production in Luverne

Ethanol production is returning to Luverne, and officials celebrated Thursday morning, Nov. 13, with a ceremonial ribbon-cutting hosted by the Luverne Area Chamber.

