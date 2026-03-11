City of Steen resolution
hearing April 7
A RESOLUTION BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF STEEN, MINNESOTA, SETTING A PUBLIC HEARING ON THE PROPOSED VACATION OF SEVERAL ALLIES AND PORTIONS OF WINTERDYKE STREET AND IOWA AVENUE WITHIN THE UNRECORDED PLAT OF THE DRIES BOSCH ADDITION TO THE VILLAGE (NOW CITY) OF STEEN, MINNESOTA. NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF STEEN, MINNESOTA AS FOLLOWS:
The City Council will consider the vacation of such alleys and the portions of such streets and a public hearing shall be held on such proposed vacation on the 7th day of April, 2026, at 7:00 p.m. at City Hall in Steen.
(03-12, 03-19)