Election 2026: Luverne School Board Candidate Q & A

Watch the video below or use the links below to jump to specific sections of the video.
See the full video on YouTube: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=9DK42M1etBdS1AJV
Candidate Introductions
Sara Bolt: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=gSfZg83oDQftPK3x&t=31
Michael DeBates: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=TAdQyy5J5kFG-qS_&t=47
Anita Marden: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=TEz0HNHrgNrWki5F&t=111
Zach Nolz: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=BflOtuPwjiddo9Qg&t=171
David Wrigg: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=BasnM0moU7nazQPz&t=191
Question 1: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=b_YU4yUDNN2uGxsB&t=222
What is the biggest challenge you see facing the school district and how would you address it if elected?
Sara Bolt: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=3GLJyaFeONNQiAIk&t=229
Michael DeBates: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=1fSFIuVtxW0zHRTI&t=262
Anita Marden: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=7NcOyfFyXkYkgxeT&t=346
Zach Nolz: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=OCfrXMQF1sXn9voY&t=411
David Wrigg: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=oefzRkBxozS_nTPG&t=453
Question 2: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=YRQ3tonD2lBmG9SP&t=519
School districts across the state, including Luverne, are facing budget deficits. What would your strategies be to reduce costs and increase revenue?
Sara Bolt: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=g_g4YVj3ldatIKuA&t=531
Michael DeBates: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=OPL6Lkz1KfDzecUD&t=572
Anita Marden: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=imcvQK1BsTdQkMJK&t=626
Zach Nolz: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=PF-N95iTVHqh8ugD&t=688
David Wrigg: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=iMUys6mtc6Vuut3P&t=732
Question 3: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=dpaAGeajdiwywCWQ&t=804
As a member of the school board, how would you support teachers, staff and other district employees to help retain talent and improve student outcomes?
Sara Bolt: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=81OFffri3-iQrnvF&t=812
Michael DeBates: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=Rlgtnx4lXAcEsVK9&t=879
Anita Marden: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=8S3i--reUmOEA2-m&t=924
Zach Nolz: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=_h48Jv6O6t7Elxnl&t=999
David Wrigg: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=tffFftJ0bjzfBkWJ&t=1042
Question 4: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=-qCKGgSi92k9vGtT&t=1102
Where would you like to see the school district in four years?
Sara Bolt: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=YN_pxoO1xNWDpr7Q&t=1107
Michael DeBates: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=2SHohC1C0J7T9tI2&t=1187
Anita Marden: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=8hrqU2X_2kZs_tCd&t=1224
Zach Nolz: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=o21tE58wub_3BgLe&t=1297
David Wrigg: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=zLJNZcmB5yrhHEl_&t=1351
Closing Statements
Sara Bolt: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=t7Ih586JyZ0dHOpC&t=1412
Michael DeBates: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=KBMquGt-Ipl3zCyZ&t=1457
Anita Marden: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=QgNmlHJDkt5xg3WG&t=1502
Zach Nolz: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=b8Kz0KRyh2yOqsX3&t=1552
David Wrigg: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=2-mZ6V4uW-iP1gsp&t=1595