News 9 October 2026

Election 2026: Luverne School Board Candidate Q & A

Election 2026: Luverne School Board Candidate Q & A

Watch the video below or use the links below to jump to specific sections of the video.

See the full video on YouTube: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=9DK42M1etBdS1AJV


Candidate Introductions

Sara Bolt: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=gSfZg83oDQftPK3x&t=31

Michael DeBates: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=TAdQyy5J5kFG-qS_&t=47

Anita Marden: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=TEz0HNHrgNrWki5F&t=111

Zach Nolz: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=BflOtuPwjiddo9Qg&t=171

David Wrigg: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=BasnM0moU7nazQPz&t=191


Question 1: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=b_YU4yUDNN2uGxsB&t=222

What is the biggest challenge you see facing the school district and how would you address it if elected?

Sara Bolt: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=3GLJyaFeONNQiAIk&t=229

Michael DeBates: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=1fSFIuVtxW0zHRTI&t=262

Anita Marden: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=7NcOyfFyXkYkgxeT&t=346

Zach Nolz: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=OCfrXMQF1sXn9voY&t=411

David Wrigg: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=oefzRkBxozS_nTPG&t=453


Question 2: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=YRQ3tonD2lBmG9SP&t=519

School districts across the state, including Luverne, are facing budget deficits. What would your strategies be to reduce costs and increase revenue?

Sara Bolt: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=g_g4YVj3ldatIKuA&t=531

Michael DeBates: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=OPL6Lkz1KfDzecUD&t=572

Anita Marden: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=imcvQK1BsTdQkMJK&t=626

Zach Nolz: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=PF-N95iTVHqh8ugD&t=688

David Wrigg: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=iMUys6mtc6Vuut3P&t=732


Question 3: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=dpaAGeajdiwywCWQ&t=804

As a member of the school board, how would you support teachers, staff and other district employees to help retain talent and improve student outcomes?

Sara Bolt: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=81OFffri3-iQrnvF&t=812

Michael DeBates: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=Rlgtnx4lXAcEsVK9&t=879

Anita Marden: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=8S3i--reUmOEA2-m&t=924

Zach Nolz: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=_h48Jv6O6t7Elxnl&t=999

David Wrigg: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=tffFftJ0bjzfBkWJ&t=1042


Question 4: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=-qCKGgSi92k9vGtT&t=1102

Where would you like to see the school district in four years?

Sara Bolt: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=YN_pxoO1xNWDpr7Q&t=1107

Michael DeBates: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=2SHohC1C0J7T9tI2&t=1187

Anita Marden: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=8hrqU2X_2kZs_tCd&t=1224

Zach Nolz: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=o21tE58wub_3BgLe&t=1297

David Wrigg: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=zLJNZcmB5yrhHEl_&t=1351


Closing Statements

Sara Bolt: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=t7Ih586JyZ0dHOpC&t=1412

Michael DeBates: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=KBMquGt-Ipl3zCyZ&t=1457

Anita Marden: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=QgNmlHJDkt5xg3WG&t=1502

Zach Nolz: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=b8Kz0KRyh2yOqsX3&t=1552

David Wrigg: https://youtu.be/drtIu3-vb_s?si=2-mZ6V4uW-iP1gsp&t=1595

 

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